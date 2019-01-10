سكاي: تمت.. رامسي إلى يوفنتوس

الخميس، 10 يناير 2019 - 00:50

كتب : رامي جمال

رامسي - أرسنال

أعلنت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع الويلزي ولاعب أرسنال آرون رامسي للانتقال إليه في الصيف المقبل.

آرون رامسي

النادي : أرسنال

يوفنتوس

وأوضح التقرير أن أن وكيل رامسي سوف يسافر إلى إيطاليا خلال عدة أيام لتوقيع العقود.

ويحق لرامسي الانتقال إلى يوفنتوس مجانا خاصة وأن عقده مع أرسنال ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يستطع النادي التوصل لاتفاق معه لتجديده.

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وكان فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس كشف في وقت سابق اهتمام ناديه بضم رامسي وقال: " امسي لاعب رائع، لقد كان في مستوى ممتاز لسنوات ويلعب لفريق كبير".

وأضاف "إن انتهى عقد رامسي مع أرسنال وكنا نحن الخيار البديل، فهذا قد يحدث، يوفنتوس يرغب في ضمه".

وانضم رامسي إلى أرسنال في صيف 2008 بمبلغ 5.76 مليون جنيه إسترليني قادما من كارديف سيتي.

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