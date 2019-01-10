طارق يحيى: رغبة ياسر إبراهيم كانت الزمالك ولا أعلم لماذا تغيرت للأهلي

كشف طارق يحيى المدير الفني لسموحة أنه حاول إقناع ياسر إبراهيم مدافع الفريق بالانضمام للزمالك قبل أن ينضم اللاعب إلى صفوف الأهلي هذا الشهر بعقد مدته 4 مواسم ونصف.

وصرح يحيى عبر برنامج "اللعيب" عبر قناة إم بي سي مصر: "رغبة النادي واللاعب والجهاز الفني كانت انتقاله إلى الزمالك، لا أعلم لماذا تغير رأيه في النهاية وفضل الأهلي".

وأضاف: "قلت لياسر إبراهيم إن فرصته في اللعب للزمالك أفضل من الأهلي وحاولت توجيهه للفريق الأبيض ولكنه اختار الأهلي فماذا أفعل؟ رغبته هي الفيصل".

وأشار: "كذلك حاولت إقناعه بالاستمرار معنا فالأولوية لسموحة، ولكنه رفض وقال لن ألعب لسموحة وأخرجته من التدريب وحدثت مشاكل قبل 3 أيام من لقاء الأهلي".

وواصل مدرب سموحة: "لم أتحدث مع ياسر إبراهيم آخر يومين، وكان منطقيا إبعاده عن مباراة الأهلي".

وأتم طارق يحيى: "سنجد حلا مع نادي الزمالك بشأن استعارة باسم مرسي، فما لا يعلمه الكثيرون أن العقود وقعت بين الناديين وأصبح اللاعب على ذمة سموحة".

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