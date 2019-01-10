طارق يحيى: رغبة ياسر إبراهيم كانت الزمالك ولا أعلم لماذا تغيرت للأهلي

الخميس، 10 يناير 2019 - 00:13

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي

كشف طارق يحيى المدير الفني لسموحة أنه حاول إقناع ياسر إبراهيم مدافع الفريق بالانضمام للزمالك قبل أن ينضم اللاعب إلى صفوف الأهلي هذا الشهر بعقد مدته 4 مواسم ونصف.

وصرح يحيى عبر برنامج "اللعيب" عبر قناة إم بي سي مصر: "رغبة النادي واللاعب والجهاز الفني كانت انتقاله إلى الزمالك، لا أعلم لماذا تغير رأيه في النهاية وفضل الأهلي".

وأضاف: "قلت لياسر إبراهيم إن فرصته في اللعب للزمالك أفضل من الأهلي وحاولت توجيهه للفريق الأبيض ولكنه اختار الأهلي فماذا أفعل؟ رغبته هي الفيصل".

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وأشار: "كذلك حاولت إقناعه بالاستمرار معنا فالأولوية لسموحة، ولكنه رفض وقال لن ألعب لسموحة وأخرجته من التدريب وحدثت مشاكل قبل 3 أيام من لقاء الأهلي".

وواصل مدرب سموحة: "لم أتحدث مع ياسر إبراهيم آخر يومين، وكان منطقيا إبعاده عن مباراة الأهلي".

وأتم طارق يحيى: "سنجد حلا مع نادي الزمالك بشأن استعارة باسم مرسي، فما لا يعلمه الكثيرون أن العقود وقعت بين الناديين وأصبح اللاعب على ذمة سموحة".

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