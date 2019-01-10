باسم مرسي: ما ذنبي في انتقال ياسر إبراهيم للأهلي.. وصرفت مقدم تعاقدي مع سموحة

تعجب باسم مرسي من إيقاف انتقاله من الزمالك لسموحة على سبيل الإعارة بعد أن وقع عقود الانضمام للنادي السكندري وتسلم مقدم التعاقد.

وقال باسم مرسي لقناة أون سبورت: "ما هو ذنبي بأن ياسر إبراهيم انتقل للأهلي، ليس لي علاقة بهذه الأمور".

وأضاف "أريد فقط أن ألعب كرة قدم ولا أريد الدخول في أي أزمات أو مشاكل مع أي طرف".

وتابع "لا أعرف أسباب طلب الزمالك مني عدم استكمال انتقالي لسموحة وأنا أريد اللعب للنادي السكندري في الفترة الحالية من أجل العودة لمستواي والانضمام للمنتخب".

وأكد باسم مرسي "أو أستكمل الموسم مع الزمالك وأنافس مع زملائي في الفريق من أجل إثبات نفسي وقدراتي".

وكشف باسم مرسي "قبضت مقدم التعاقد مع سموحة ويبلغ 700 ألف جنيه ودفعت منه بعض الأقساط الخاصة بي".

وأردف متعجبا "حتى الآن لا أعلم أين سأتدرب غدا في الزمالك أم سموحة".

وأتم تصريحاته "لن ألعب لنادي آخر غير سموحة حاليا أو أعود للزمالك".

وكشف طارق يحيى المدير الفني لنادي سموحة عن طلب مسؤولي الزمالك من باسم مرسي العودة للقلعة البيضاء وعدم استكمال إعارته للنادي السكندري.

وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com أن باسم مرسي من حق ناديه وأن اتحاد الكرة هو الذي سيحل هذه الأزمة. (طالع التفاصيل)

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