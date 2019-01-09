سكاي: هل نشهد المزيد من التقلبات؟ 5 أسابيع قد تجعل سيتي وتوتنام يقتربان من ليفربول

نجح مانشستر سيتي في الفوز على ليفربول بهدفين لهدف قبل عدة أيام ليتقلص الفارق بينهما في صدارة الدوري الإنجليزي إلى أربع نقاط فقط قبل 17 جولة من نهاية الموسم.

وبين حلم الفوز باللقب لأول مرة منذ عام 1990 لليفربول والظفر باللقب للعام الثاني على التوالي لمانشستر سيتي فهناك الكثير من المواجهات التي قد تُحدث المزيد من التقلبات في جدول ترتيب البريميرليج.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا مطولا عن بعض الجولات التي قد تجعل سيتي ومن خلفه توتنام يقتربات أكثر من ليفربول أو ربما تخطيه في جدول الترتيب.

وقبل استعراض التقرير فهذا هو جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بعد مرور 21 جولة:

ليفربول 54 نقطة

مانشستر سيتي 50 نقطة

توتنام 48 نقطة

الجولة 28

مانشستر يونايتد X ليفربول

إيفرتون X مانشستر سيتي

بيرنلي X توتنام

سيخوض ليفربول بعض المواجهات التي من المفترض أن يتخطاها أمام برايتون ثم كريستال بالاس وليستر سيتي ووست هام وبرونموث لكن كل ذلك سيتغير مع حلول الجولة 28.

عقب مرور عدة أيام من مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا سيواجه ليفربول منافسه التقليدي مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

ورغم الفوز على يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي تسببت بشكل مباشر في إقالة جوزيه مورينيو لكن يعيش الشياطين الحُمر حاليا فترة جيدة تحت قيادة أولي جونار سولشاير ما يمثل مواجهة صعبة للحُمر.

في الوقت ذاته سيخوض سيتي وتوتنام مواجهات ربما تعد أسهل من تلك التي سيخوضها لليفربول ما يعني فرصة للاقتراب أكثر من فريق المدرب يورجن كلوب في الترتيب.

الجولة 30

إيفرتون X ليفربول

بورنموث X مانشستر سيتي

توتنام X أرسنال

سيخوض ليفربول دربي ناري في ملعب جوديسون بارك أمام منافسه إيفرتون بعد أيام من مواجهة واتفورد.

أما سيتي فسوف يواجه بورنموث في لقاء من المتوقع الفوز فيه لفريق المدرب بيب جوارديولا.

في الوقت ذاته سيخوض توتنام اختبارا صعبا حينما يستضيف أرسنال في دربي شمال لندن.

الجولة 33

ليفربول X توتنام

فولام X مانشستر سيتي

في الجولة 33 هناك فرصة لمانشستر سيتي كبيرة لتقليص الفارق إن ظل الفارق كما هو حتى انطلاقها فليفربول سوف يواجه توتنام في لقاء صعب.

أما سيتي فسوف يحل ضيفا على فولام الذي يعاني من أجل النجاة من الهبوط.

الجولة 35

ليفربول X تشيلسي

كريستال بالاس X مانشستر سيتي

توتنام X هدرسفيلد

في 13 أبريل المقبل سوف يستضيف ليفربول منافسه تشيلسي اللذان تعادلا في الدور الأول في ملعب ستامفورد بريدج إيجابيا بهدف لكل منهما.

ويأمل سيتي وتوتنام أن ينتهي لقاء ليفربول وتشيلسي بالنتيجة ذاتها للاقتراب أكثر من الحُمر.

ورغم عدم تغلب سيتي على كريستال بالاس في آخر مباراتين بل هُزم في ملعبه وتعادل سلبيا في سيلهرست بارك إلا إن هذه مباراة من المفترض أن الفوز فيها لفريق جوارديولا.

أما توتنام فسوف يستضيف هدرسفيلد صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب.

الجولة 37

نيوكاسل X ليفربول

مانشستر سيتي X ليستر سيتي

بورنموث X توتنام

لا يمكن معرفة إن كان مصير اللقب حُسم قبل انطلاق تلك الجولة أم إنه سيكون مازال حائرا في الملعب.

في تلك الجولة سيحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك الذي لم يفز فيه في آخر أربع مباريات إذ خسر مرتين وتعادل في مثلهما.

في الوقت ذاته فإن مانشستر سيتي سوف يستضيف ليستر سيتي بينما يلاقي توتنام نظيره بورنموث.

وهي لقاءات أسهل لخصوم ليفربول من مواجهته لنيوكاسل.

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