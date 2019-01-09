بي إن تعلن انتهاء أزمتها مع سي إن إي رسميا

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 21:43

كتب : رامي جمال

بي إن سبورتس

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" نهاية أزمتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE رسميا بعدما تم توقيع عقدا جديدا بينهما.

ونشر الحساب الرسمي لـ"بي إن سبورتس" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تم التأكيد فيها على توقيع اتفاقية جديدة لبث خدمات الشبكة.

لكن لم توضح "بي إن" مدة التعاقد الجديدة بينها وبين CNE.

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وأوضح البيان "يسرنا الإعلان أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) وقعت الاتفاقية لبث خدمات مجموعة beIN الإعلامية على شبكتها، ليستأنف البث اعتباراً من تاريخ 9 يناير 2019. ونحن سعداء لعشاق الرياضة والترفية في مصر حيث سيتمكنون من متابعة أفضل الرياضات وأكثرها تشويقاً في العالم".

وأصدرت شركة "سي إن إي" بيانا مقتضبا صباح اليوم كشفت فيه عودة خدمة "بي إن" للاستئناف دون توضيح هل كان ذلك بعد توقيع العقود لاتفاقية جديدة أم إنه مجرد حل مؤقت.

وجاء بيان شبكة القنوات التليفزيونية ليؤكد نهاية الأزمة.

وكان بث قنوات "بي إن" توقف أمس في مصر بعد عدم التوصل لاتفاق مع CNE لتقديم الخدمة قبل أن تعود للاستئناف بشكل طبيعي صباح اليوم الأربعاء.

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