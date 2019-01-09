بي إن تعلن انتهاء أزمتها مع سي إن إي رسميا

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" نهاية أزمتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE رسميا بعدما تم توقيع عقدا جديدا بينهما.

ونشر الحساب الرسمي لـ"بي إن سبورتس" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تم التأكيد فيها على توقيع اتفاقية جديدة لبث خدمات الشبكة.

لكن لم توضح "بي إن" مدة التعاقد الجديدة بينها وبين CNE.

وأوضح البيان "يسرنا الإعلان أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) وقعت الاتفاقية لبث خدمات مجموعة beIN الإعلامية على شبكتها، ليستأنف البث اعتباراً من تاريخ 9 يناير 2019. ونحن سعداء لعشاق الرياضة والترفية في مصر حيث سيتمكنون من متابعة أفضل الرياضات وأكثرها تشويقاً في العالم".

وأصدرت شركة "سي إن إي" بيانا مقتضبا صباح اليوم كشفت فيه عودة خدمة "بي إن" للاستئناف دون توضيح هل كان ذلك بعد توقيع العقود لاتفاقية جديدة أم إنه مجرد حل مؤقت.

وجاء بيان شبكة القنوات التليفزيونية ليؤكد نهاية الأزمة.

وكان بث قنوات "بي إن" توقف أمس في مصر بعد عدم التوصل لاتفاق مع CNE لتقديم الخدمة قبل أن تعود للاستئناف بشكل طبيعي صباح اليوم الأربعاء.

يسرنا الإعلان أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) وقعت الاتفاقية لبث خدمات مجموعة beIN الإعلامية على شبكتها، ليستأنف البث اعتباراً من تاريخ 9 يناير 2019. ونحن سعداء لعشاق الرياضة والترفية في مصر حيث سيتمكنون من متابعة أفضل الرياضات وأكثرها تشويقاً في العالم pic.twitter.com/b9JJsDWweL — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) January 9, 2019

اقرأ أيضا:

مذكرات حمادة إمام - دخلت الزمالك دون علم والدي.. والتألق أمام توتنام ووست هام

بالفيديو – على طريقة كوبر بما قل ودل.. أوزبكستان تهزم عمان بهدف قاتل

نادر شوقي لـ في الجول: طبيب ألماني يحدد وجهة وطريقة علاج محمد محمود

محمد يوسف عن الإصابات لـ في الجول: ما يحدث للأهلي ليس لأسباب كروية أو طبية أو بدنية

طبيب الأهلي لـ في الجول: إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة