بوفون يكشف عن "نوبة الهلع" التي دفعته للتغيب عن مباراة يوفنتوس

اعترف جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان والقائد التاريخي لـ منتخب إيطاليا ويوفنتوس، بأنه تعرّض لنوبات هلع في وقت متقدم من مسيرته.

الحارس المخضرم لـ باريس سان جيرمان تحدّث إلى مجلة "فانيتي فير" واسترجع تلك النوبة التي أصابته في عمر الـ25: "كل شيء فقد معناه لعدة أشهر، شعرت وكأن لا أحد مهتم بي، فقط ينظرون إلي كحارس مرمى، يسألون عن بوفون وليس عن جيجي".

وواصل: "ذهبت إلى إيفانو بوردون مدرب حراس المرمى، وطلبت منه إخبار أنطونيو كيمنتي (الاحارس الاحتياطي) بإجراء الإحماء ليلعب المباراة، لأنني لا أشعر بقدرتي على القيام بذلك".

مضيفا: "لقد عانيت حينها من نوبات هلع، ولم أكن جاهزا للعب المباراة. إن لم أمر بهذه التجربة، إن لم أشارك هذا الاضطراب مع شخص آخر، لربما لم أكن لأتخطاه أبدا. لم أخَف أبدا من أن يروني أبكي أو أن أبدو ضعيفا".

وعاد بوفون بذاكرته لوقت أبكر في حياته وقتما كان مراهقا وانضم لرابطة فريقه المفضل في توسكانيا: "كنت عضوا في رابطة المشجعين لنادي كاراريسي، اسم الرابطة مازال موجودا على قفازاتي حتى الآن. وعندما كنت صبيا، أخفيت شعورا بالقدرة المطلقة، شعرت أنني لا أُقهَر، اعتقدت أنه يمكنني فعل ما يحلو لي. تعاطيت حينها المخدرات مرة".

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