حكم مباراة الأهلي وبيراميدز: كانت قوية وقدمت أفضل ما لدي

الأحد، 06 يناير 2019 - 00:12

كتب : محرر في الجول

أحمد الشيخ - علي جبر - الأهلي - بيراميدز

وصف الحكم الصربي دانيلو جروجيتش مباراة الأهلي وبيراميدز التي أدارها أمس الجمعة بـ"القوية والممتعة".

وفاز بيراميدز على الأهلي 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، بإدارة الحكم الصربي.

وقال دانيلو جروجيتش لقناة "أون سبورت: "كانت مباراة قوية، وأديت أفضل ما لدي فيها".

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واستدرك "ليس مسموحا لي الحديث عن المباراة، ولكن مستوى اللاعبين المصريين كان مرضيا بالنسبة لي وتفاجأت بمعدلات الركض".

وأتم "استمعت بالمباراة، وكان المستوى جيدا".

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