حكم مباراة الأهلي وبيراميدز: كانت قوية وقدمت أفضل ما لدي

وصف الحكم الصربي دانيلو جروجيتش مباراة الأهلي وبيراميدز التي أدارها أمس الجمعة بـ"القوية والممتعة".

وفاز بيراميدز على الأهلي 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، بإدارة الحكم الصربي.

وقال دانيلو جروجيتش لقناة "أون سبورت: "كانت مباراة قوية، وأديت أفضل ما لدي فيها".

واستدرك "ليس مسموحا لي الحديث عن المباراة، ولكن مستوى اللاعبين المصريين كان مرضيا بالنسبة لي وتفاجأت بمعدلات الركض".

وأتم "استمعت بالمباراة، وكان المستوى جيدا".

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