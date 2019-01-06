اقترب الإسماعيلي بشدة من إتمام تعاقده مع المهاجم التنزاني يحيى زايد لاعب فريق عزام يونايتد التنزاني.

يحيى زايد صاحب الـ 20 عاما شارك في 14 مباراة مع فريقه عزام يونايتد ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4.

وعلم FilGoal.com إن الإسماعيلي أتم بالفعل اتفاقه مع يحيى زايد ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى مصر خلال ساعات قبل أن يوقع على عقود انضمامه بشكل رسمي للدراويش.

عقد يحيى زايد مع الإسماعيلي سيكون لمدة 4 سنوات ونصف، حسبما علم FilGoal.com وذلك بعد اتفاق الدراويش مع اللاعب ومع ناديه.

وتعاقد الإسماعيلي مع بينسون شيلونجو قادما من سموحة كصفقة أجنبية أولى، والآن يقترب من صفقة أجنبية ثانية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 15 مباراة.

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