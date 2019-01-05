كالعادة قدم عبد الله جمعة أداء هجوميا مميزا على الجبهة اليسرى للزمالك ضد الاتحاد السكندري، لكن اللاعب الذي وظفه كريستيان جروس في مركز الظهير الأيسر أرقامه الدفاعية أيضا كانت رائعة.

وأرسل جمعة 3 عرضيات خلال المباراة، عرضيتان منهما خرجا بشكل صحيح.

ولعب جمعة لعب دورا كبيرا في الخروج بالكرة من منتصف ملعب الزمالك والتخلص من الضغط بفضل سرعته، والتي تسببت في طرد محمود رزق مدافع الاتحاد لتصبح المباراة أصعب على زعيم الثغر.

استلم جمعة الكرة من زملائه 36 مرة، ومرر ظهير الزمالك الكرة 37 مرة بشكل صحيح من أصل 44 تمريرة، والمميز هنا أن 9 منهم فقط كانوا للخلف.

وأكمل ظهير الزمالك الأيسر 3 مراوغات بالكرة، في طريقه لصنع هجمات على مرمى الاتحاد.

كل هذا قد يبدو عاديا لجناح حوله مدربه لشغل مركز الظهير، لكن الأرقام أيضا تكشف كيف تطور عبد الله جمعة دفاعيا.

دفاعيا، استرجع جمعة الكرة من بين أقدام لاعبي الاتحاد 10 مرات.

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