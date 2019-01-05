شاهد - إلى دور الـ 32 من كأس إنجلترا.. أرسنال يعبر بلاكبول بمشاركة النني
السبت، 05 يناير 2019 - 21:36
كتب : FilGoal
شارك محترفنا المصري محمد النني في انتصار فريقه أرسنال على بلاكبول في دور الـ 64 من كأس إنجلترا.
أرسنال انتصر بثلاثية مقابل لا شيء على مستضيفه بلاكبول.
الإنجليزي الشاب جو ويلوك سجل ثنائية في الدقيقة 11 و37 بينما الهدف الثالث جاء عن طريق أليكس إيوبي.
النني لعب أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية.
ويلوك استغل ركلة حرة من آرون رامسي اصطدمت في القائم قبل أن تصل له ليضعها في الشباك في الدقيقة 11.
⚡️ | Quick reactions from @Joewillock to put @Arsenal ahead. pic.twitter.com/gc73CY5030— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019
وأصبح ويلوك (19 عاما) هو أصغر لاعب يسجل بقميص أرسنال في بطولة كأس إنجلترا منذ هدف آرون رامسي في 2010.
وفي الدقيقة 37 استغل ويلوك عرضية داخل منطقة جزاء ويلوك ليضعها في الشباك.
⚽️⚽️ | @joewillock bags his second! pic.twitter.com/5UoFAove1j— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019
وأهدر أرسنال العديد من الفرص أمام بلاكبول قبل أن يسجل إيوبي في الدقيقة 82.
ووصل أرسنال لدور الـ 32 من البطولة التي حصدها 13 مرة.
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