شاهد - إلى دور الـ 32 من كأس إنجلترا.. أرسنال يعبر بلاكبول بمشاركة النني

شارك محترفنا المصري محمد النني في انتصار فريقه أرسنال على بلاكبول في دور الـ 64 من كأس إنجلترا.

أرسنال انتصر بثلاثية مقابل لا شيء على مستضيفه بلاكبول.

الإنجليزي الشاب جو ويلوك سجل ثنائية في الدقيقة 11 و37 بينما الهدف الثالث جاء عن طريق أليكس إيوبي.

النني لعب أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية.

ويلوك استغل ركلة حرة من آرون رامسي اصطدمت في القائم قبل أن تصل له ليضعها في الشباك في الدقيقة 11.

وأصبح ويلوك (19 عاما) هو أصغر لاعب يسجل بقميص أرسنال في بطولة كأس إنجلترا منذ هدف آرون رامسي في 2010.

وفي الدقيقة 37 استغل ويلوك عرضية داخل منطقة جزاء ويلوك ليضعها في الشباك.

وأهدر أرسنال العديد من الفرص أمام بلاكبول قبل أن يسجل إيوبي في الدقيقة 82.

ووصل أرسنال لدور الـ 32 من البطولة التي حصدها 13 مرة.

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