عامر حسين لـ في الجول: تقرير الحكم يُحدد عقوبة جنش والهاني سليمان

ينتظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري تقرير محمود عاشور حكم لقاء الزمالك والاتحاد السكندري قبل أن يحدد عقوبة محمود عبد الرحيم "جنش" والهاني سليمان.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "قرار محمود عاشور بطرد جنش والهاني سليمان يُثبت وقوع واقعة قوية".

وأردف "ولكنني سأنتظر تقرير الحكم والمراقب قبل تحديد العقوبة".

وواصل "لن نقرر العقوبة بناءً على اللقطات التليفزيونية بل على تقرير الحكم والمراقب فقط".

بدأ الشوط الثاني من مواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بلا محمود عبد الرحيم "جنش" والهاني سليمان بعد قرار الحكم محمود عاشور بطرد الثنائي. فما السبب؟

عقب نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية مقابل هدف، توجه الهاني سليمان إلى محمود علاء ليدخل في مناوشات كلامية معهم وذلك بسبب ما حدث من مدافع الزمالك عقب هدف التعادل لفريقه.

محمود علاء توجه لمرمى الهاني سليمان لرغبته في الحصول على الكرة سريعا بعد هدف التعادل، لتحدث مناوشات بين الثنائي وهي المناوشات التي استمرت مع نهاية الشوط الأول.

جنش انفعل من مناوشات الهاني سليمان مع محمود علاء، ليدخل في مناوشات هو الآخر مع حارس الاتحاد ولكن بشكل أعنف.

اشتباكات بالأيدي حدثت بين جنش والهاني سليمان تسببت في طرد الثنائي.

جنش والهاني سليمان ليسا فقط من تعرضا للطرد في المباراة، بل أحد إداري الفريق السكندري أيضا وذلك بسبب دخوله في الاشتباكات بالأيدي بين الهاني سليمان وجنش.

وعقب عودة الزمالك والاتحاد لغرف خلع الملابس، توجه محمود عاشور إلى الغرفتين ليشهر بطاقته الحمراء في وجه جنش وفي وجه الهاني سليمان، حسبما علم FilGoal.com.

وتأكد غياب جنش عن مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري أمام بيراميدز.

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