كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي مشاركة اللاعب إسلام جابر مدافع نادي الألومنيوم في لقاء المارد الأحمر الودي أمام جمهورية شبين.

الأهلي انتصر وديا على جمهورية شبين بثلاثية مقابل لا شيء في لقاء شهد مشاركة لاعب الألومنيوم في الشوط الثاني.

وقال سيد عبد الحفيظ: "رغبنا في اختبار إسلام جابر واللاعب شارك معنا أمام شبين".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "معجبون بقدرات إسلام جابر ونسعى للتعاقد معه".

وواصل "يتبقى الآن إنهاء الأمور مع نادي الألومنيوم قبل أن ينضم رسميا إلى الأهلي".

إسلام جابر مواليد أغسطس 1995 يلعب في مركز الدفاع والظهير الأيمن مع فريق الألومنيوم.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي تحدث في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز مشيرا إلى "الفريق يحتاج لصفقات في خط الدفاع".

وضم الأهلي 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن وهم رمضان صبحي وجيرالدو دي كوستا ومحمد محمود ومحمود وحيد.

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