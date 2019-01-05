أجاي يسجل وعمرو جمال يشارك وسليمان وأكرم يخرجان مصابان.. الأهلي يهزم شبين وديا

فاز الأهلي على جمهورية شبين بثلاثية مقابل لا شيء في مباراة ودية، شهدت عودة جونيور أجاي للمشاركة، وخروج الثنائي وليد سليمان وأكرم توفيق مصابان.

والتقى الأهلي مع جمهورية شبين اليوم السبت على ملعب النادي في الجزيرة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة.

وشهدت المباراة مشاركة جيرالدو كوستا الوافد الجديد من بريميرو دي أوجوستو، وجونيور أجاي الجناح النيجيري العائد من الإصابة.

من جهة أخرى، خرج وليد سليمان وأكرم توفيق لاعبا الفريق مصابين خلال أحداث الشوط الأول.

وسدد جيرالدو كرة جميلة في الدقيقة الـ20، لكنها ارتطمت بالقائم، فيما ظهر محمد محمود بمستوى جيد جدا خلال المباراة التي بدأها كأساسي.

ومع مرور قرابة النصف ساعة، شارك عمرو جمال المهاجم المقيد على قائمة الانتظار بدلا من مروان محسن.

وخرج وليد سليمان مصابا في الدقيقة الـ33 رفقة طبيب الفريق، ليشارك ميدو جابر بدلا منه.

بعدها بدقائق تعرض أكرم توفيق لإصابة بعد التحام قوي مع لاعب جمهورية شبين، ليخرج مصابا أيضا ويشارك كريم يحيى بدلا منه.

وسجل جونيور أجاي هدف الأهلي الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. كرة ثابتة تحصل عليها محمد محمود ومررت إلى أجاي الذي مر بمهارة من المدافعين ودخل منطقة الجزاء، ليسدد في الزاوية البعيدة مسجلا الهدف الأول.

في شوط المباراة الثاني، ارتدى عمرو جمال شارة القيادة وقد حمل القميص رقم 14 الذي تنازل عمرو السولية له عنه في ظل ارتداء وليد أزارو للقميص رقم (9).

وأضاف ميدو جابر وصالح جمعة الهدفين الثاني والثالث للأهلي في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع – عمر السعيد يقود الهجوم.. وعودة محمود علاء أمام الاتحاد

حوار في الجول – بوبان يتحدث عن "ركلة الاستقلال" وأفضل لحظة عاشها وكلمات مودريتش المؤثرة

مستشفى الأهلي – فحص طبي لأزارة قبل التحديد النهائي لفترة إصابته.. وموعد مشاركة نجيب

رسميا - ميدو يعلن توليه تدريب الوحدة حتى نهاية الموسم

الفرصة الأخيرة لـ "سُمعة".. الإمارات تفتتح كأس آسيا باستقبال البحرين

كأس آسيا.. وطرد إسرائيل