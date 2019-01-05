تشكيل الاتحاد السكندري – مانجا وتشوكا يشاركان لأول مرة.. وبناهيني وقمر يهاجمان الزمالك

السبت، 05 يناير 2019 - 17:08

كتب : هاني العوضي

احتفال لاعبو الاتحاد السكندري بإقصاء سموحة من كأس مصر

يتواجد خالد قمر وإيمانويل بناهيني في هجوم الاتحاد السكندري أمام الزمالك.

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 للدوري المصري.

وشهد تشكيل الاتحاد السكندري، تواجد خالد قمر في خط الهجوم بجانب إيمانويل بناهيني وديريك أوجبو تشوما المهاجم النيجيري الجديد.

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من جهة أخرى، يبدأ أحمد نبيل "مانجا" الوافد الجديد من سموحة لأول مرة أيضا.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الزمالك كالتالي:

حارس: الهاني سليمان.

الدفاع: محمد ناصف - محمود رزق – محمد بازوكا – محمود شعبان.

الوسط: نور السيد – أحمد نبيل "مانجا" - خالد الغندور.

الهجوم: ديريك أوجبو تشوكا – إيمانويل بناهيني – خالد قمر.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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