بالفيديو - انتصارات يونايتد مع سولشاير تتواصل.. تخطى ريدينج في كأس الاتحاد

نجح مانشستر يونايتد في الفوز بنتيجة 2-0 ضد ضيفه ريدينج ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

يونايتد بدأ الضغط مبكرا، وكاد أن يسجل هدفا بعد جملة أكثر من رائعة بين فريد وروميلو لوكاكو لتصل الكرة إلى أليكسيس سانشيز الذي سدد في الدقيقة الـ16 لكن الكرة مرت أعلى مرمى ريدينج بسلام.

وأوقف حكم اللقاء المباراة في الدقيقة 20 بعد هجمة لمانشستر يونايتد مرر خلالها ماتا الكرة ببراعة قبل أن يسقطه دفاع ريدينج داخل منطقة الجزاء إلى فريد الذي سجل هدفا، ليتم الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو الذي يحتسب بدوره ركلة جزاء.

وسجل ماتا الهدف الأول للشياطين الحمر من نقطة الجزاء في الدقيقة 23.

وكاد ريدينج أن يدرك التعادل في الدقيقة 30 بعد هجمة مرتدة سريعة للغاية إلا أنه بعد ذلك الاندفاع قام سيرخيو روميرو بإنقاذ الموقف.

وأخطأ ريدينج في فقدان الكرة في منطقتهم ليحصل يونايتد عليها ويستغل سرعته، وضرب مصيدة التسلل بعد تمريرة رائعة من أليكسيس سانشيز وصلت إلى لوكاكو الذي سجل الهدف بطريقة رائعة.

وتواصل أداء روميرو حارس يونايتد المتميز وزاد عن شباكه في الدقيقة 53 بعد تسديدة من كالوم هاريوت، وذلك بعد تمريرة رائعة من سوني ألوكو.

وكاد مانشستر يونايتد أن يسجل هدفا ثالثا عن طريق البديل ماركوس راشفورد لكن بعد تخطي الدفاع والقيام بالجزء الصعب بعد مراوغة حارس المرمى، سقط أرضا وخرج بالكرة إلى ركلة مرمى.

وينتظر مانشستر يونايتد قرعة الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي تقام يوم 7 من شهر يناير المقبل.

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