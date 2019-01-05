الإسماعيلي ينجو من الخسارة أمام الداخلية ويعود بنقطة

كان الداخلية هو الطرف الأخطر طوال أحداث اللقاء، لكنهم أهدروا كل الفرص ليتعادلوا مع الإسماعيلي سلبيا.

تعادل الداخلية مع الإسماعيلي بدون أهداف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري المصري.

أولى الفرص الخطرة كانت في الدقيقة الـ23. انفرد حسين رجب تماما بمرمى الإسماعيلي، لكن سدد بجانب القائم.

وأرسل إيمانويل إيجيبتور رأسية متقنة في الدقيقة الـ36، لكن محمد مجدي حارس الإسماعيلي الذي يشارك في ظل إصابة محمد فوزي، تألق وتصدى للكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في شوط المباراة الثاني، حول حسام باولو رأسية رائعة في الدقيقة الـ47، لكن محمد مجدي تصدى للكرة ببراعة وبمساعدة العارضة.

ومن جديد كاد الداخلية يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ79. انفراد لإسلام جابر، لكن مجدي يخرج كالعادة ويتصدى للكرة.

وكاد الإسماعيلي يسجل هدف الفوز عكس سيناريو اللقاء في الدقيقة الـ82. تصويبة ضعيفة وصلت إلى بينسون شيلونجو داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بجانب القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تعادل الفريقين رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ17 مرتقيا للمركز الـ15 في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة الـ20 في المركز الـ11.

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