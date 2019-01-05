شتوية العميد مستمرة.. مدافع المغرب رابع صفقات الإنقاذ لاتحاد جدة

مازالت صفقات الإنقاذ مستمرة في شتوية العمية لإنقاذ اتحاد الكرة من أسوأ بداياته في الدوري السعودي.

تعاقد نادي اتحاد جدة مع مروان دا كوستا مدافع منتخب المغرب كرابع صفقات الفريق خلال انتقالات يناير الجاري.

وأعلن العميد تعاقده مع المدافع صاحب الـ32 عاما قادما من فريق إسطنبول باشاكشهر التركي.

📝📸 اللاعب مروان دا كوستا ينضم لكتيبة النمور#شتويه_العميد pic.twitter.com/mWlwsVvhna — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 5, 2019

دا كوستا يملك 32 مباراة دولية مع منتخب المغرب، وكان أحد أعضاء أسود الأطلس في كأس العالم 2018 في روسيا.

وتعد الصفقة هي الرابعة لاتحاد جدة خلال انتقالات يناير بعد ضم عبد الله العمار من نادي الفتح، ومارسيلو جروهي الحارس البرازيلي من جريميو، وسيكو سانوجوا المهاجم الإيفواري من يانج بويز السويسري.

ويحتنل اتحاد جدة المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي بعد مرور 15 جولة وبرصيد 6 نقاط فقط.

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