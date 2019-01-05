خاص خبر في الجول – المصري يطلب ثلاثي الزمالك وثنائي الأهلي.. ويقترب من لاعب الداخلية

السبت، 05 يناير 2019 - 14:16

كتب : حامد وجدي

لاعبو المصري يحتفلون بالهدف في مرمى الجزيرة مطروح

يدرك إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري أن فريقه بحاجة ماسة للدعم، ولذلك بدأ التحرك القوي لانتقالات شهر يناير الجاري.

علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل المصري، أن النادي البورسعيدي يريد ضم ثلاثة لاعبين من الزمالك. لاعبين اثنين من الأهلي، واقترب جدا من لاعب الداخلية.

حسب المصدر، فإن المصري تقدم بطلب للأهلي من أجل ضم ثنائي الفريق باسم علي، وميدو جابر.

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من جهة أخرى، طلب المصري ضم الثلاثي محمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد رفعت من الزمالك.

العرض المقدم للزمالك كان يتضمن استعارة مدبولي وعنتر، على أن يكون انضمام أحمد رفعت بشكل نهائي، لكن إدارة الزمالك رفضت مبدأ التخلي عن رفعت بشكل نهائي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب 4 مليون جنيه نظير الموافقة إعارة الثلاثي للمصري حتى نهاية الموسم الجاري.

وأخيرا، اقترب المصري جدا من التعاقد مع سعيدو سيمبوري لاعب وسط فريق الداخلية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي المصري سيعقدون جلسة مع مسؤولي الداخلية اليوم عقب مباراتهم مع الإسماعيلي، أو غدا على أقصى تقدير لحسم الصفقة رسميا.

ويلعب سعيدو سيمبوري مع الداخلية منذ موسم 2016/2017 قادما من فريق كلوب دو كودجيا البوركينابي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 16 مباراة مع الداخلية هذا الموسم في بطولة الدوري المصري.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الدوري المصري.

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