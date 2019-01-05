تقارير - بنفيكا يفكر في التعاقد مع مورينيو.. وعائق أمام الفكرة

السبت، 05 يناير 2019 - 13:00

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يرغب نادي بنفيكا في أن يتولى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق مهمة تدريبه خلفا لروي فيتوريا الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفتي "تايمز" البريطانية و"ريكورد" البرتغالية.

وأشارت الصحيفتان إلى أن بنفيكا يفكر جديا في التقدم بعرض إلى مورينيو لكي يقود الفريق فيما يتبقى لنهاية الموسم.

وكان بنفيكا هو أول فريق يتولى مورينيو تدريبه عام 2000، وفاز بـ6 من أصل 11 مباراة قاد خلالها الفريق كما تعادل في 3 مواجهات وخسر مواجهتين.

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وأوضحت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إلى أن فكرة تعاقد مورينيو مع بنفيكا سيكون العائق أمامها هو راتب المدرب البرتغالي.

وألمحت الصحيفة إلى أن راتب مورينيو الذي يقدر بـ15 مليون يورو في الموسم والذي كان يتلقاه مع مانشستر يونايتد قد يكون كبيرا للغاية بالنسبة لبنفيكا.

وأقيل مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد في 18 ديسمبر الماضي، بعد الفوز في 7 مباريات من 17 خاضها مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل بنفيكا حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 32 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بورتو متصدر الجدول.

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