صحفي سكاي: رابيو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم
الجمعة، 04 يناير 2019 - 19:53
كتب : FilGoal
مزيد من التقارير تواصل التأكيد على توصل نادي برشلونة لاتفاق مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، وهذه المرة شبكة "سكاي" عبر صحفيها فابريزيو رومانو ذكرت تفاصيل الصفقة المحتملة.
أدريان رابيو
النادي : باريس سان جيرمان
رومانو ذكر أن رابيو سينضم في صفقة انتقال حر إلى برشلونة بالصيف المقبل، وسيتقاضى راتبا يبلغ 10 ملايين يورو سنويا.
Adrien Rabiot to Barcelona, here we go! Agreement reached for €10M/year salary, he’ll leave PSG as a free agent on next June. Done deal. 🔴🇫🇷 #transfers #Barcelona #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2019
اللاعب الفرنسي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ليصير رحيله شبه حتمي عن النادي العاصمي، إلا أن برشلونة لن يلجأ إلى استقدامه في السوق الشتوية، وسينتظر لاختطافه مجانا.
الصفقة تدخل في السجال الذي بدأ بين برشلونة وباريس سان جيرمان منذ انتقال نيمار إلى الأخير بعد كسر شرطه الجزائي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.
رابيو (23 عاما) شارك في 20 مباراة مع بي.إس.جي هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.
اللاعب يمتلك 6 مباريات دولية مع فرنسا، ولم يكن ضمن القائمة المتوجة بكأس العالم 2018.