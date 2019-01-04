صحفي سكاي: رابيو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم

الجمعة، 04 يناير 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - باريس سان جيرمان

مزيد من التقارير تواصل التأكيد على توصل نادي برشلونة لاتفاق مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، وهذه المرة شبكة "سكاي" عبر صحفيها فابريزيو رومانو ذكرت تفاصيل الصفقة المحتملة.

رومانو ذكر أن رابيو سينضم في صفقة انتقال حر إلى برشلونة بالصيف المقبل، وسيتقاضى راتبا يبلغ 10 ملايين يورو سنويا.

اللاعب الفرنسي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ليصير رحيله شبه حتمي عن النادي العاصمي، إلا أن برشلونة لن يلجأ إلى استقدامه في السوق الشتوية، وسينتظر لاختطافه مجانا.

الصفقة تدخل في السجال الذي بدأ بين برشلونة وباريس سان جيرمان منذ انتقال نيمار إلى الأخير بعد كسر شرطه الجزائي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

رابيو (23 عاما) شارك في 20 مباراة مع بي.إس.جي هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

اللاعب يمتلك 6 مباريات دولية مع فرنسا، ولم يكن ضمن القائمة المتوجة بكأس العالم 2018.

أدريان رابيو برشلونة باريس سان جيرمان

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