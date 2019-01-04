بالفيديو - السعيد يهز شباك الأهلي للمرة الثانية في تاريخه

بعد 12 عاما عاد عبد الله السعيد ليسجل في شباك الأهلي الفريق الذي ارتدى شعاره لسنوات.

عبد الله السعيد النادي : بيراميدز

وسجل اللاعب البالغ عمره 33 عاما في شباك الأهلي يوم الجمعة ليقود بيراميدز فريقه الجديد للفوز بنتيجة 2-1 في الدوري المصري الممتاز.

وزار السعيد شباك الأهلي لأول مرة في 2007 حين سجل في فوز الإسماعيلي في القاهرة بنتيجة 3-صفر.

وانتقل السعيد إلى بيراميدز صباح الجمعة وشارك أساسيا أمام الأهلي وكان من أهم لاعبي المباراة.

ورحل السعيد عن الأهلي في الصيف الماضي وقضى النصف الأول من الموسم الحالي لاعبا في فريق الأهلي السعودي.

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