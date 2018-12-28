مدرب هدرسفيلد عن رحيل رمضان: كان غير محظوظ.. إعارته الأفضل لجميع الأطراف

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 15:17

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

يرى دافيد فاجنر المدير الفني لهدرسفيلد أن لاعبه رمضان صبحي الذي تمت إعارته إلى النادي الأهلي كان غير محظوظ بسبب الظروف التي تعرض لها في الموسم الجاري.

الأهلي وهدرسفيلد أعلنا رسميا انتقال الدولي المصري إلى صفوف المارد الأحمر لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع خيار التمديد بموافقة الطرفين.

وفاجنر شرح الأسباب التي دفعته لعدم إشراك الجناح صاحب الـ21 عاما، كما اعتبر قرار إعارته الأفضل لجميع الأطراف.

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وقال فاجنر لموقع ناديه الرسمي: "رمضان كان غير محظوظ بعض الشيء بسبب ظروف الموسم. بعد فترة من موسم الإعداد تعرض لإصابة قبل بداية الدوري الإنجليزي واحتاج وقتا للتعافي".

وأضاف "وعندما استعاد بعضا من لياقته كان هناك بعض اللاعبين الآخرين الذين تقدموا عليه في الفريق ولم يستطع أن يجد مكانا في الفريق الأول".

وكشف "رمضان كان حريصا على حدوث هذا الانتقال، وأعتقد أن هذا الأفضل لجميع الأطراف".

ويمتد تعاقد رمضان مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

رمضان صبحي كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي. صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

لكن ما الإضافة المتوقع أن يقدمها اللاعب الشاب للأهلي.. مهارات حاسمة (طالع التفاصيل).

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رمضان صبحي

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