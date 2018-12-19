مران الزمالك – تأهيل لمحمود عبد العزيز وحفني.. وتدريبات خاصة للونش

أدى محمود عبد العزيز وأيمن حفني لاعبا الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم في مران الفريق استعدادا للقاء القطن التشادي.

ويعاني الثنائي من إجهاد عضلي وفضل الجهاز الفني عدم إشراكه في التدريبات الجماعية وخوضه لتدريبات تأهيلية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" لتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة.

وخصص جورتز مدرب حراس المرمى تدريبات بدنية قوية لرباعي الحراس محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

ويستعد الزمالك للقاء القطن التشادي الأحد المقبل في إياب دور الـ32 الأول من الكونفدرالية.

وكان الزمالك اكتسح القطن في ملعب بتروسبورت قبل عدة أيام بسبعة أهداف دون رد.

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