مران الزمالك – تأهيل لمحمود عبد العزيز وحفني.. وتدريبات خاصة للونش

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 18:48

كتب : أحمد شوقي

أيمن حفني - الزمالك

أدى محمود عبد العزيز وأيمن حفني لاعبا الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم في مران الفريق استعدادا للقاء القطن التشادي.

ويعاني الثنائي من إجهاد عضلي وفضل الجهاز الفني عدم إشراكه في التدريبات الجماعية وخوضه لتدريبات تأهيلية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" لتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة.

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة يبدأ الكشف عن الملاعب المرشحة لاستضافة أمم إفريقيا 2019 حسين الشحات يكشف سبب عدم تسديده لركلة ترجيح أمام ريفر بليت مصدر بـ الأهلي لـ في الجول يكشف أول مباراة لـ لاسارتي مع الفريق

وخصص جورتز مدرب حراس المرمى تدريبات بدنية قوية لرباعي الحراس محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

ويستعد الزمالك للقاء القطن التشادي الأحد المقبل في إياب دور الـ32 الأول من الكونفدرالية.

وكان الزمالك اكتسح القطن في ملعب بتروسبورت قبل عدة أيام بسبعة أهداف دون رد.

اقرأ أيضا:

تقرير إيطالي: روما وبارما يراقبان.. لاتسيو يريد ضم تريزيجيه

تقرير يكشف كم سيدفع يونايتد لمورينيو بعد فسخ العقد

بالفيديو - النني عن منافسه في وسط أرسنال: يفاجئني في الملعب

سولشاير البديل المنقذ لمانشستر يونايتد.. تجربة سابقة لفريق الشباب والهبوط في الدوري الإنجليزي

خطايا مورينيو وإدارة يونايتد

الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

فتح الله لـ في الجول: أفوض اتحاد الكرة في أزمة مستحقاتي.. رد مسؤولي الزمالك لم يعجبني 9 ساعة | مصر
المسابقات: نحاول الفصل بين مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري والسوبر خلال شهر فبراير 9 ساعة | الدوري المصري
إنبي لـ في الجول: أتممنا ضم عمر بسام من المقاصة 9 ساعة | الدوري المصري
الشحات: العودة للأهلي؟ لا أعرف شيئا.. مستمر مع العين وأركز في نهائي مونديال الأندية 10 ساعة | الدوري المصري
نصف نهائي كأس الرابطة - سيتي مع بيرتون.. وتشيلسي يصطدم بتوتنام 10 ساعة | أوروبا
المقاصة لـ في الجول: نريد ضم بيكلي من بتروجيت.. وعقبة تقف أمامنا 10 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك