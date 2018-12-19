مران الأهلي - غياب سليمان وانتظام إكرامي وجلسة مع شريف قبل مواجهة جيما

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

جيرالدو النادي : الأهلي وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الثلاثاء، عقب خوض مباراة النجوم، أمس الأول، والتي حسمها الأهلي بثنائية نظيفة.

وانتظم الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، لأول مرة في مران الفريق، مساء اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب قد حضر إلى القاهرة، اليوم، من أجل بدء رحلته الاحترافية الجديدة مع الفريق بعد انتقاله رسميًا قادمًا من أول أغسطس الأنجولي في عقد يمتد إلى أربع سنوات ونصف.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الأنجولي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة ترحيب عبد الحفيظ باللاعب في مرانه الأول مع الفريق بعد الإعلان عن انتقاله رسميًا لمدة أربع سنوات ونصف.

كما حرص لاعبو الأهلي على الترحيب باللاعب الأنجولي الذي انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من أول أغسطس الأنجولي.

وعقد محمد يوسف محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

حرص يوسف خلال المحاضرة على الحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمرحلة القادمة، والتي تشهد خوض مباراة جيما الاثيوبي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأساسيون مرانًا استشفائيًا مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة النجوم الأخيرة مرانًا استشفائيًا، اليوم.

وعقد محمد يوسف جلسة مطوّلة مع محمد شريف، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق وشهدت حديث مع اللاعب حول بعض الأمور الفنية والتكتيكية، قبل أن ينضم اللاعب بعدها إلى زملائه لخوض التدريبات البدنية، تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وواصل محمد نجيب، وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

يذكر أن محمد نجيب يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من أثار جراحة غضروف الركبة، في حين يؤدي صلاح محسن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وانتظم شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأربعاء.

وتخلّص إكرامي من الإصابة في العضلة الضامة تلك التي حرمته من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي المقرر لها الاحد القادم في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى إثيوبيا، مساء غدٍ، استعدادًا لمواجهة جيما.

اختر تشكيل الأهلي أمام جيما أبا جيفار.

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