مورينيو: يونايتد له مستقبل بدوني وأنا لدي مستقبل بعده.. لن أفعل مثل من انتقدهم

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 17:23

كتب : أمير عبد الحليم

مورينيو

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني المقال من تدريب مانشستر يونايتد لأول مرة بعد رحيله عن الشياطين الحمر.

وطارد المصورون الصحفيون ومراسل "سكاي سبورتس" مورينيو الذي خرج في نزهة على قدميه، ورفض الاستثنائي الحديث. ( اقرأ التفاصيل )

لم يستسلم مراسل "سكاي سبورتس" وانتظر عودة مورينيو من نزهته، ونجح هذه المرة في إقناع الاستثنائي بالحديث.

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وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس": "يمكن أن نتحدث عن العديد من الأشياء الجيدة، والبعض ليس جيدا مثلها ولكن هذه ليست شخصيتي وأنت تعرفني".

واستدرك "الأمر انتهى، مانشستر يونايتد لديه مستقبل بدوني وأنا لدي مستقبل بعيدا عن الفريق، فلماذا أكشف عن مشاعري للإعلام والجماهير".

ثم أضاف "أنا لم أتغير منذ رحيلي عن تشيلسي، ولا أتحدث عن أي شيء حدث في النادي وأحتفظ بالأمور الجيدة".

وأوضح "هذه هي الطريقة التي أنا أفكر بها دائما، دائما انتقدت المدربين الذين يتحدثون عن تفاصيل حول ما حدث ومن يقع عليه اللوم. هذا ليس أنا".

وعن خطوته المقبلة، قال: "حتى عودتي للعمل، أعتقد أنني لي الحق في أن أعيش حياتي بشكل طبيعي مثلما يحدث الآن، أذهب للتسوق وللمشي وهذا ما أريد أن أفعله".

وأتم "مانشستر يونايتد أصبح من الماضي".

وأعلن مانشستر يونايتد عن تعيين النرويجي أولي جونار سولشاير مدربا للفريق خلفا لجوزيه مورينيو، حتى نهاية الموسم. ( اقرأ التفاصيل )

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