تقارير: مهاجم ليفربول قد ينتقل إلى كريستال بالاس

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 17:51

كتب : FilGoal

مران ليفربول

يهتم كريستال بالاس بالتعاقد مع دومنيك سولانكي مهاجم ليفربول على سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل، حسب تقارير صحفية.

وذكرت جريدة لندن إيفننج ستاندرد يوم الثلاثاء أن المهاجم الذي لم يشارك هذا الموسم في مباريات ليفربول قد يرحل في يناير المقبل.

وأفاد التقرير أن روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس يتطلع إلى إضافة سولانكي إلى تشكيل فريقه الهجومي والذي سجل 14 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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ويحتل كريستال بالاس المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 17 جولة.

وأوضح التقرير أن ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق والمدير الفني لجلاسكو رينجرز الاسكتلندي يراقب الوضع سولانكي مع ليفربول تمهيدا للتفاوض على ضمه قريبا.

سولانكي شارك في مباريات ليفربول الإعداداية للموسم الجاري، لكنه لم يظهر في أي مباراة بالموسم في ظل قوة ليفربول الهجومية المتمثلة في الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والبدلاء جيردان شاكيري ودانييل ستوريدج.

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