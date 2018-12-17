تقرير: بعد فشل انضمام إبراهيموفيتش.. ميلان يتحرك لضم باتو

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي استمراره مع فريقه الأمريكي وعدم الرحيل، مما جعل ميلان يتحرك لضم مهاجمه الأسبق أليكسندر باتو.

وارتبط اسم زلاتان إبراهيموفيتش الفترة الأخيرة بالانضمام إلى ميلان لمدة ستة أشهر، قبل أن يعلن اللاعب استمراره مع فريقه الأمريكي.

ووفقا لصحيفة جازيتا ديللو سبورت فميلان بدأ التحرك للخيار الثاني بعد إبراهيموفيتش وهو باتو مهاجم تيانجين كوانجيان الصيني.

وأوضح التقرير أن ميلان كان يراقب فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا قبل أن يقوم اللاعب بتجديد تعاقده مع فريقه.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يتفاوض مع اللاعب من أجل تقليل راتبه الشخصي والبالغ 9 ملايين يورو سنويا بالإضافة لإقناع فريقه الصيني بالرحيل على سبيل الإعارة.

ونجح باتو في تسجيل 64 هدفا وفاز بالدوري الإيطالي في ستة مواسم قضاهم مع الفريق الإيطالي.

ومنذ انتقال باتو إلى الدوري الصيني في يناير 2017 سجل 36 هدفا في 59 مباراة حتى الآن.

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