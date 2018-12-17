لن يعود لميلان.. رسميا – إبراهيموفيتش مستمر في لوس أنجلوس جالاكسي

بعد أسابيع من الأخبار المتداولة حول احتمالية عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان، الأمر أصبح مستبعدا وبصفة رسمية.

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي، استمراره مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي للموسم الجديد.

ونشر إبراهيموفيتش فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب عليه "وقتي معكم لم ينته بعد".

وظهر الأسطورة السويدية في الفيديو داخل عرفة خلع الملابس الخاصة بلوس أنجلوس.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 17, 2018

صاحب الـ37 عاما انضم للوس أنجلوس جالاكسي في عام 2018. وشارك معهم في 27 مباراة، مسجلا 22 هدفا.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لنادي ميلان، قد أعلن في وقت سابق عدم انضمام إبراهيموفيتش لميلان كما كان يشاع في الإعلام.

اقرأ أيضا

وكيل حجازي لـ في الجول: العودة لمصر ليست في حساباته.. وست بروميتش يرفض رحيله

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق الألمانية.. سجل هدفين في ست مباريات ووديا أمام بايرن

الأهلي لـ في الجول: تأجيل موعد مباراة الإياب مع جيما

مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مؤتمر لاسارتي - عن طريقة لعبه.. لماذا اختار الأهلي ووعد التتويج بدوري الأبطال