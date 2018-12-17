لن يعود لميلان.. رسميا – إبراهيموفيتش مستمر في لوس أنجلوس جالاكسي

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 15:25

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

بعد أسابيع من الأخبار المتداولة حول احتمالية عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان، الأمر أصبح مستبعدا وبصفة رسمية.

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي، استمراره مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي للموسم الجديد.

ونشر إبراهيموفيتش فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب عليه "وقتي معكم لم ينته بعد".

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وظهر الأسطورة السويدية في الفيديو داخل عرفة خلع الملابس الخاصة بلوس أنجلوس.

صاحب الـ37 عاما انضم للوس أنجلوس جالاكسي في عام 2018. وشارك معهم في 27 مباراة، مسجلا 22 هدفا.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لنادي ميلان، قد أعلن في وقت سابق عدم انضمام إبراهيموفيتش لميلان كما كان يشاع في الإعلام.

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