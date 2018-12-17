ميدو: الوحدة سيطلب شراء عواد من الإسماعيلي.. وإشادة خاصة بـ "جدارة" أمير مرتضى

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني المؤقت للوحدة السعودي، والمستشار الفني للنادي، عن نية شراء محمد عواد حارس مرمى الفريق بشكل نهائي من الإسماعيلي.

محمد عواد النادي : الوحدة الوحدة

ميدو تحدّث عبر محطة "صدى البلد" في برنامج "الماتش"، وناقش مستقبل عواد الذي يلعب في الوحدة معارا من الإسماعيلي: "لا يمكن رحيل عواد، إنه واحد من أعمدة الفريق، ويقدّم موسما كبيرا، إنه أحد أفضل حراس الدوري السعودي".

مضيفا: "سنحاول شراء عواد بشكل نهائي من الإسماعيلي، نتمنى أن يواصل تأقله حتى يكون عندنا القناعة الكاملة في تلبية طلبات الإسماعيلي".

ميدو كشف عن طموحات ناديه الجديد في الموسم الجاري: "الوحدة من أكثر الأندية المستقرة ماديا داخل السعودية، هدفنا أن نكون في المربع الذهبي بالدوري هذا الموسم".

ورفض ميدو الحديث عن إمكانية ضم لاعبين مصريين بيناير المقبل: "لا حديث عن أي لاعبين جدد حتى الوقت المناسب، لدينا لاعبين مميزين وأثبتوا أنفسهم، ولاعبين لم يتحصلوا على فرصتهم بعد".

كما أشاد بـ محمود عبد الرازق شيكابالا، ولكنه صمم على تجنب الحديث عن أي تعاقدت بما في ذلك صانع الألعاب المصري: "شيكابالا لاعب كبير وقادر على إفادة أي فريق في قمة جاهزيته، ولكني أرى أن الوقت مبكر للحديث عن الصفقات، سننتظر للوقت المناسب".

وتحوّل ميدو للحديث عن وضع الزمالك الذي حقق فوزا عريضا على القطن الكاميروني في كأس الكونفدرالية بسبعة أهداف نظيفة.

وقال ميدو: "الزمالك حقق فوزا مهما بغض النظر عن قوة المنافس، لأن النتائج الكبيرة تعطي ثقة للاعبين والجهاز الفني والجماهير".

مضيفا: "يجب أن نشيد بأداء مجلس إدارة الزمالك، لأن النادي صار يتعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم، وهذه كانت مشكلة تحدث في السابق، بالإضافة إلى اختيار مدير فني يمتلك خبرات مثل كريستيان جروس، طريقة إدارته للمجموعة مميزة لأنه يتمتع بالذكاء بسبب خبراته السابقة في التعامل مع اللاعب العربي".

ميدو خصص إشادة خاصة لأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك: "أشيد بقرار تعيين أمير مرتضى منصور كمشرف عام على الكرة في الزمالك، قام بعمل مميز في الفترة الماضية رغم صغر سنه، أرسى توازنا بتصريحاته وباللائحة الخاصة بالفريق، أثبت جدارته وأن منصبه ليس بسبب أنه ابن النادي".

وكشف: "عندما حضرت إلى الزمالك كمدرب في فترتي الثانية، طلبت تعيين أمير مرتضى كمشرف عام على الكرة، لديه أفكار جيدة جدا، وأتوقع أن يكون شخصية مهمة جدا في الزمالك بالسنوات المقبلة، لا أتمنى أن يكون عضوا في مجلس الإدارة، بل أن يستمر في منصبه هذا حتى لا يتم تحجيمه".

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