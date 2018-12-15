تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباراتي الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة القطن التشادي ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية على ملعب بتروسبورت.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء ويذاع على قناة أون سبورت بتعليق حاتم بطيشة.

ويواجه المصري نظيره ساليتاس ضمن ذهاب نفس الدور من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مواجهة المصري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، على استاد بورسعيد، وتنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت بتعليق مؤمن حسن والنيل للرياضة البث الأرضي.

ويلتقي العين الإماراتي الذي يلعب له محترفنا الدولي حسين الشحات ضد نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

ويقام اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ دراجي.

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