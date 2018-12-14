يصنع التاريخ والكل يركض خلفه.. صلاح الأفضل في إفريقيا 2018 من "بي بي سي"

انطلق قطاره من نجريج إلى الجبل الأخضر إلى بازل ثم توقف قليلا في لندن ليستعيد عافيته في فلورنس وروما ويصل لأقصى سرعته في ليفربول ويجعل الكل يحاول فقط أن يلحق به.

محمد صلاح الأفضل في إفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لعام 2018.

وتفوق صلاح في سباق الفوز بالجائزة على كل من توماس بارتي (غانا وأتليتكو مدريد) ومهدي بنعطية (المغرب ويوفنتوس) وساديو ماني (السنغال وليفربول) وكاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي).

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها صلاح بتلك الجائزة التي بدأت منذ عام 1992.

وأصبح صلاح هو ثاني لاعب عبر تاريخ تلك الجائزة يظفر بها مرتين متتاليتين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا الذي حصل عليها عامي 2003 و2004.

وبشكل عام تعادل صلاح في عدد مرات التتويج بالجائزة مع نوانكو كانو عامي 1997 و1999 وأوكوشا والإيفواري يايا توريه الذي توج بها عامي 2013 و2015.

وبالتأكيد أصبح صلاح هو أول لاعب مصري يحصد الجائزة مرتين، إذ أن محمد بركات ومحمد أبو تريكة حصداها مرة واحدة فقط لكل منهما.

كما أن الملك المصري هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يحصد الجائزة مرتين.

وبسبب فوز صلاح أصبح لمصر الآن أربعة جوائز ظفرت بها بفارق جائزة واحدة فقط عن كل من نيجيريا وغانا أصحاب الصدارة بخمس مرات.

ولا يوجد أي لاعب حصد الجائزة ثلاث مرات متتالية أو بشكل عام، والآن صلاح أمامه فرصة ذهبية لحصدها مرة أخرى ليكتب التاريخ.

وشارك صلاح في النصف الأول من عام 2018 مع ليفربول في 23 مباراة سجل خلالهم 21 هدفا وصنع 8.

أما في النصف الثاني من العام فشارك صلاح في 23 مباراة أيضا سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 5.

وتخلل النصفين مشاركته مع منتخب مصر في 6 مباريات بينهم ثلاثة في كأس العالم 2018، وسجل خلال تلك اللقاءات 7 أهداف وصنع هدفين.

الآن هو يصنع التاريخ والكل يركض خلفه.

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