مواعيد مباريات السبت 15 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة – الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. دربي تورينو وكأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 حول العالم.

الكونفدرالية الإفريقية

المصري يبدأ يوم الأندية المصرية بمواجهة ساليتاس البوركينابي الساعة الرابعة والنصف مساء في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية. مباراة ستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

وبعدها يلعب الزمالك مع القطن التشادي الساعة السابعة مساء في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية. المباراة مذاعة أيضا عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.

ويلعب عمرو مرعي مع النجم الساحلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

الدوري الإنجليزي

بداية اليوم ستكون مع مواجهة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الثانية والنصف مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

في الخامسة مساء تقام خمس مباريات. أهمها بين هدرسفيلد تاون الذي يضم بين صفوفه رمضان صبحي ونيوكاسل، فيما يلعب توتنام مع بيرنلي.

ويختتم فولام اليوم في إنجلترا بمواجهة وست هام في السابعة والنصف مساء.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يبدأ أتليتكو مدريد اليوم بمواجهة ريال بلد الوليد في الخامسة والربع مساء، فيما يلعب ريال مدريد مع رايو فاليكانو في السابعة والنصف مساء. تذاع المباراتين عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ويلعب يوفنتوس مع تورينو في دربي تورينو الساعة التاسعة والنصف مساء، لكن قبل ذلك يلعب إنتر ميلان مع أودينيزي الساعة السابعة مساء. المباراتان مذاعتان عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

أما في ألمانيا، يلعب بايرن ميونيخ مع هانوفر في الرابعة والنصف مساء، فيما يلعب بروسيا دورتموند مع فيردر بريمن في السابعة والنصف مساء. والمباراتين مذاعتان عبر قناة بي إن سبورتس 5.

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية سيكون حاضرا أيضا بمباراتين. الترجي التونسي يواجه العين الإماراتي الساعة السادسة والنصف مساء، فيما يلتقي كاشيما أنتلرز مع شيفاز جوادالاخارا في الثالثة مساء. وستكون المباراتين عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي السعودية، يلعب أهلي جدة الذي يضم بين صفوفه عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي، مع الشباب. المباراة تذاع عبر قناة السعودية الرياضية.

الدوري التركي

وقبل أي شيء، يلعب قاسم باشا الذي يضم بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه" مع قونيا سبور الساعة الثالثة مساء.

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