كشف تابيسو موسيا الصحفي الرياضي في إذاعة "SouthAfrica FM" حقيقة ترشح بلاده لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال تابيسو موسيا في تصريحات لـ FilGoal.com: "نحن لم نتقدم بطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا رسميا بعد، لكن جنوب إفريقيا ترغب في ذلك بالفعل".

وأضاف "تواصلنا مع دومينيك شيمافي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجنوب إفريقي، والذي نفى أن يكون قد صرح للوكالة الفرنسية بأننا تقدمنا بالفعل لتنظيم البطولة، لكنه صرح بأن الاتحاد الجنوب إفريقي يعمل على ذلك رفقة الحكومة منذ أمس الخميس".

وواصل "الاتحاد الجنوب إفريقي يعمل على الحصول على موافقة الحكومة بإرسال الضمان الحكومي، قبل أن يرسل الطلب النهائي لاستضافة البطولة".

موسيا أتبع "في اعتقادي أن تلك الأمور ستحل خلال ساعات، وستتقدم جنوب إفريقيا بطلب رسمي من أجل استضافة البطولة".

رئيس الإذاعة الجنوب إفريقية كشف أيضا عن انقسام آراء الشعب الجنوب إفريقي حول استضافة البطولة، فقال "هنا في جنوب إفريقيا تنقسم الأراء حول استضافة البطولة".

وشرح "البعض يرى أن البطولة ستكلف الدولة 10 مليون دولار، وهذا المبلغ كبير ومن الأفضل توفيره، فيما يرى البعض الآخر أن تنظيم جنوب إفريقيا لهذا الحدث سيكون أمرا جيدا".

وأتم "في النهاية أعتقد أن جنوب إفريقيا ستتقدم بطلب لتنظيم البطولة. كل ما ينتظره الاتحاد الجنوب إفريقي حاليا هو خطاب من الحكومة بضمان التكفل بتنظيم البطولة ماديا، وخطاب الضمان الحكومي لتقديمه للاتحاد الإفريقي".

كانت مصر قد أعلنت ترشحها لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 مساء أمس الخميس رسميا. (طالع التفاصيل)

وفي حالة عدم ترشح جنوب إفريقيا لتنظيم البطولة، تفوز مصر بتنظيمها بالتزكية حسب أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وصرح دومينيك شيمافي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم للوكالة الفرنسية، بترشح بلاده لتنظيم البطولة، لكن الاتحاد الجنوب إفريقي لم يعلن ذلك عبر موقعه الرسمي بعد. (طالع التفاصيل)

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة البطولة، بحد أقصى مساء اليوم الخميس وسط تقارير تشير لأن المغرب هي الدولة الأقرب لاستضافة البطولة، قبل أن تعلن المملكة المغربية على لسان وزير الرياضة هناك عدم نيتهم الترشح لاستضافة البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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