الزمالك يبلغ جماهيره بعدم حاجتهم استبدال تذاكر مباراة القطن

أبلغ أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الجماهير التي تواجدت أمام مقر النادي منذ قليل بعدم ختم التذاكر بختم جديد وعدم استبدالها مثلما كان مقررا.

ويستضيف بتروسبورت مباراة الزمالك والقطن التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بحضور ٦٠٠٠ مشجع.

وقال نائب رئيس الزمالك للجماهير "أن التذاكر المباعة بالأمس سيتم السماح لحاملها بالدخول للمباراة بشكل عادي دون الحاجة لختمها او استبدالها".

وتواجدت أعداد كبيرة من جمهور الزمالك أمام مقر النادي منذ قليل كما أعلن مجلس الإدارة لاستبدال التذاكر قبل التراجع عن الأمر وإبلاغ الجماهير التي حضرت للنادي بذلك.

وبدأت الجماهير في المغادرة من أمام النادي بعد تأكيدات نائب رئيس النادي بدخول المباراة بالتذاكر القديمة والجديدة.

ويلتقي الزمالك مع القطن التشادي مساء غد السبت في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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