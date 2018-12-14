الزمالك يبلغ جماهيره بعدم حاجتهم استبدال تذاكر مباراة القطن

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 20:45

كتب : أحمد شوقي

أوباما - حمدي النقاز - الزمالك - المصري

أبلغ أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الجماهير التي تواجدت أمام مقر النادي منذ قليل بعدم ختم التذاكر بختم جديد وعدم استبدالها مثلما كان مقررا.

ويستضيف بتروسبورت مباراة الزمالك والقطن التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بحضور ٦٠٠٠ مشجع.

وقال نائب رئيس الزمالك للجماهير "أن التذاكر المباعة بالأمس سيتم السماح لحاملها بالدخول للمباراة بشكل عادي دون الحاجة لختمها او استبدالها".

أخبار متعلقة

رسميا – الزمالك يواجه القطن التشادي في بتروسبورت.. وتقليل عدد الحضور الجماهيري مصطفى محمد: عودتي إلى الزمالك في يناير؟ أنا تحت أمر النادي عامر حسين: تحفظ أمني سبب عدم إقامة قمة الأهلي والزمالك 25 يناير ببرج العرب قائمة الزمالك في بداية المشوار الإفريقي.. 21 لاعبا في غياب حفني والونش

وتواجدت أعداد كبيرة من جمهور الزمالك أمام مقر النادي منذ قليل كما أعلن مجلس الإدارة لاستبدال التذاكر قبل التراجع عن الأمر وإبلاغ الجماهير التي حضرت للنادي بذلك.

وبدأت الجماهير في المغادرة من أمام النادي بعد تأكيدات نائب رئيس النادي بدخول المباراة بالتذاكر القديمة والجديدة.

ويلتقي الزمالك مع القطن التشادي مساء غد السبت في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

طالع أيضا

الأهلي يكتفي بثنائية قبل الرحلة الإثيوبية

يصنع التاريخ والكل يركض خلفه.. صلاح الأفضل في إفريقيا 2018

مصير ملعب بورسعيد في أمم إفريقيا 2019

ماذا قال صلاح عقب التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا من بي بي سي

الاتحاد الإيفواري يشكو الكاف للمحكمة الرياضية بسبب أمم إفريقيا 2021

في إفريقيا الزمالك القطن التشادي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كأس مصر - الجزيرة 0 بتروجيت 0.. بداية اللقاء 11 دقيقة | مصر
كلوب: أتخيل صعوبة الشهور الأخيرة لمورينيو في يونايتد 14 دقيقة | أوروبا
مدافع ليفربول: شاكيري حاول اغتنام الفرصة ونجح في التأقلم سريعا 20 دقيقة | أوروبا
تغريم بتروجيت 220 ألف جنيه لصالح عادل جمعة 22 دقيقة | مصر
أهلي جدة يتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشباب 47 دقيقة | السعودية
تقرير: بيريز يرغب في قيادة مورينيو لـ ريال مدريد 54 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك