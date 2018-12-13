كشف أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسمه عن المحافظات الأقرب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لـ FilGoal.com: "على الأغلب، فإن المحافظات الأقرب لاستضافة دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية هي القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية والسويس".

وأضاف "ستستضيف القاهرة مجموعتين عبر استاد القاهرة وملعب آخر، فيما تستضيف الإسكندرية مجموعتين أيضا، والسويس مجموعة والإسماعيلية مجموعة".

مجاهد واصل "لدينا أربعة ملاعب في القاهرة، وملعبين في الإسكندرية، وملعب في السويس وآخر في الإسماعيلية، بالإضافة لملاعب جاهزة للتدريبات سواء في القاهرة أو باقي المحافظات".

وأتبع "سيكون من الصعب إقامة مباريات في محافظات الصعيد بسبب إقامة البطولة في الصيف، وبالتالي سيكون الجو حارا جدا هناك".

المتحدث باسم اتحاد الكرة استرسل "كما أن استاد أسوان سعته صغيرة، ومن الصعب استضافته لمباريات في كأس الأمم الإفريقية".

وأتم "جاهزون لاستقبال لجنة تفتيش من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حتى لو وصولوا غدا".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن ترشحه لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 رسميا. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com القصة الكاملة لترشح مصر لتنظيم البطولة، وموعد الإعلان عن تفاصيل ملف البطولة والمنافس المحتمل. (طالع التفاصيل)

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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