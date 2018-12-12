بالفيديو - نجاح باختبار الأعصاب في ملخص لمسات الشحات بافتتاح مونديال الأندية

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 21:28

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - ولينجتون

خاض حسين الشحات مباراته الأولى في كأس العالم للأندية، بظهوره بالمواجهة الافتتاحية لفريقه العين الإماراتي في مواجهة ولينجتون من نيوزيلاندا.

الشحات ساهم في عودة العين المستحيلة بعد التأخر 0-3 إلى التعادل 3-3 ومن ثم الفوز بركلات الجزاء الترجيحية التي ساهم فيها اللاعب الدولي المصري بتسجيله الركلة الثالثة.

لاعب مصر للمقاصة السابق أظهر خطورة كبيرة من الجهة اليمنى في دقائق المباراة الأولى، وأطلق تسديدتين قويتين، الأولى مرت أعلى المرمى، والثانية تصدى لها الحارس.

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الشحات أقدم في الدقيقة 28 على تمريرة حاسمة سجلها زميله كايو، وبعد أن احتفل فريقه بالهدف، قام الحكم بإلغائه مع العودة لتقنية الفيديو.

لاحقا سجل الشحات ركلته في تسديدات الأعصاب، مساهما في وصول العين للدور ربع النهائي لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل.

حسين الشحات العين كأس العالم للأندية

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