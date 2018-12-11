مدافع ريال مدريد: نريد التتويج بدوري الأبطال مجددا.. ولكن

شدد ألفارو أودريوزولا مدافع ريال مدريد على رغبة فريقه في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي.

ريال مدريد يستعد لمواجهة سسكا موسكو في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعدما ضمن التأهل لدور الـ16.

وقال أودريوزولا في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة سسكا موسكو بختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا "سيكون من الرائع اللعب في دوري أبطال أوروبا لأنه مسابقة خاصة لريال مدريد".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لدينا حوافز كبيرة واللعب في سنتياجو برنابيو والاستماع إلى نشيد دوري الأبطال هو أمر رائع أيضاً. إنها عقلية الفوز بجميع الألقاب، وهذا في ريال مدريد أمر واجب".

وواصل الظهير الأيمن للملكي "نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مجدداً، لكن يجب علينا تقديم 100% في كل مباراة لتحقيق الألقاب. ذلك هو مفتاح النجاح".

ريال مدريد توج بدوري الأبطال في المواسم الثلاثة الأخيرة، ووصل للقبه رقم 13.

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