"المستقبل سيكون رائعا بالنسبة لإنتر ميلان، سواء داخل الملعب أو خارجه". هكذا تحدث خافيير زانيتي أسطورة إنتر ميلان ونائب رئيس النادي عن إمكانية تطور فريقه، في حوار مطول أجراه معه FilGoal.com.

ما رأيه في مستقبل إيكاردي مع الفريق؟ ومشوار الأفاعي بعد العودة لمسابقة دوري أبطال أوروبا؟ ومتى يفوز إنتر ميلان بالدوري الإيطالي؟ وأيضا عن مسيرته الشخصية كواحد من أساطير الدوري الإيطالي وأوروبا والنادي بالطبع، كل تلك الأسئلة وأكثر يجيب عنها زانيتي.

في البداية لم نتمالك إلا أن نسأله عن مسيرته، أفضل لحظاته وأهدافه وكذلك موسم الثلاثية التاريخي.

ما أفضل ذكرى لك على الإطلاق بقميص إنتر ميلان؟

"أفضل ذكرى لي على الإطلاق؟ من دون شك نهائي مدريد، كل تركيبة موسم 2010 الرائع، وشيء من ذلك الموسم سيظل عالقا معي كأفضل إنجاز تم في تاريخ هذا النادي".

زانيتي انضم إلى إنتر عام 1995 قادما من بانفيلد، كان أول صفقات ماسمو موراتي مالك النادي، انضم إلى الأفاعي بجانب سيباستيان رامبيرت. (طالع قصة انضمامه إلى الأفاعي)

إن طلبنا منك اختيار أفضل هدف فماذا تختار؟

"فيما يخص أفضل هدف لي، فسأختار هدفي ضد لاتسيو في نهائي الدوري الأوروبي عام 1998".

شاهد الهدف:

ماذا عن أفضل مباراة في مسيرتك؟

"أفضل مباراة في مسيرتي؟ مباراتي الأولى في ملعب سان سيرو، إنتر ضد فيتشنزا عام 1995".

زانيتي لعب بقميص إنتر من عام 1995 إلى 2014 وأصبح واحدا من أساطير النادي بعد أن حمل شارة قيادة الفريق منذ عام 1999 حتى علق النيراتزوري قميصه رقم 4 وتم تعيينه كنائب رئيس النادي فور اعتزاله.

مباراة فيتشنزا كانت الأولى في موسم 1995-1996 وفاز إنتر ميلان بنتيجة 1-0.

إن طلبنا منك وصف إنتر في موسم الثلاثية فما أفضل جملة يمكنها أن تفعل ذلك؟

"موسم الثلاثية كان غير عاديا مع فريق استثنائي، كنا رجالا في المقام الأول ولاعبي كرة قدم في المقام الثاني".

وما أفضل مباراة لكم في ذلك الموسم؟

"أفضل مباراة في موسم الثلاثية؟ مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو تلك التي فزنا بها بنتيجة 3-1".

إنتر بعد ذلك فاز في النهائي ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0 في النهائي سجل الهدفين دييجو ميليتو. في ذلك الموسم لعب زانيتي 55 مباراة وصنع هدفا.

الآن اتجه FilGoal.com للحديث مع أسطورة إنتر عن مستقبل الفريق، خاصة بعد عدد من التغييرات الإدارية التي حدثت في الأعوام الأخيرة.

"أعتقد أن المستقبل سيكون رائعا بالنسبة لنا، نحن نتطور سواء خارج أو داخل الملعب في السنوات الأخيرة، ولدينا كل شيء في موضعه لكي نستمر في ذلك".

"الفريق يعمل خارج الملعب بشكل رائع لكي نفعل كل شيء ممكن لمساعدة النادي لينمو ويكون قادرا على الظهور في الملعب بشكل تنافسي وقوي".

"تطورنا كثيرا فيما يخص الشراكات والأكاديميات وتعزيز العلامة التجارية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والعلاقات الدولية، وذلك لنتأكد من تواجد نمط ونموذج مناسب يقف خلف النادي ويدعمه، وذلك لكي نضمن أن الفريق الذي يلعب في الملعب يمكنه أن يحقق أهدافه".

إنتر ميلان لم يحقق لقبا كبيرا منذ موسم 2010-2011 حينما حصد لقب كأس إيطاليا، وأفضل مواسمه كان موسم الثلاثية وحصد في نهاية عام 2010 لقب كأس العالم للأندية كذلك.

ماذا عن مستوى الفريق في دوري أبطال أوروبا؟ هل تعتقد أن بإمكانه الذهاب بعيدا في تلك المسابقة؟

"نعم هناك الكثير من اللاعبين يخوضون تلك البطولة الرائعة للمرة الأولى بين صفوفنا، لكن هذا سيساعد الفريق لكي يتطور أكثر".

"الفريق سيفعل كل شيء يمكنه أن يفعله ليصل إلى أبعد مرحلة ممكنة في دوري الأبطال، أظهرنا أن بإمكاننا التماسك وإظهار جوهرنا في المباريات السابقة".

إنتر ميلان يواجه بي إس في أيندهوفن الذي حصد نقطة وحيدة في المجموعة، النادي الإيطالي بحاجة للفوز مع تعثر توتنام الذي سيواجه برشلونة، إذ أن كلاهما لديه 7 نقاط، فيما ينفرد الفريق الكتالوني بالصدارة برصيد 13 نقطة.

إيكاردي لاعب رائع، قائد متميز وقناص، كيف ترى مسيرته مع الفريق وما تطلعاتك له ولمستقبله؟

"إيكاردي يصبح متعلقا أكثر وأكثر بإنتر ميلان، إنه فتى مسؤول ويرغب في أن يؤدي دائما بشكل جيد ويجعل الجماهير سعيدة".

"آمل أن يحظى بمسيرة ناجحة ويمكنه أن يصنع التاريخ هنا معنا، لنفسه ولإنتر".

إيكاردي قائد الأفاعي لعب بقميص إنتر ميلان في 199 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 118 هدفا وصنع 25 آخرين.

أخيرا، متى يتمكن إنتر ميلان من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بقوة؟

"هذا الفريق تكاتف في الموسم الماضي وحقق هدفه فعليا بالتواجد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كانت تلك نقطة البداية، حاليا يجب أن نتحسن من هذه النقطة".

"الفريق سيستمر في التطور والمنافسة وهذا ما سيسمح لنا بتحقيق هذا الهدف وهو الفوز بالدوري".

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