كرة يد - إنجاز تاريخي لمدربة مصرية تقود سيدات أستراليا لبطولة العالم من آسيا

السبت، 08 ديسمبر 2018 - 12:54

كتب : محمد سمير

هبة علي - مدربة كرة اليد

نجحت هبة علي المدربة المصرية في قيادة منتخب أستراليا للسيدات إلى نهائيات بطولة العالم من قارة آسيا.

وحصل منتخب أستراليا على المركز الخامس من بطولة أمم آسيا للسيدات والتي يشارك فيها لأول مرة بعد انضمام اتحاد اليد الأسترالي لقارة آسيا.

ويتأهل عن قارة آسيا أول أربع منتخبات ولكن بسبب وصول اليابان للمربع الذهبي وهي البلد المنظم للمونديال فتأهل خامس آسيا وهو المنتخب الأسترالي.

وكان FilGoal.com قد حاور المدربة المصرية قبل انطلاق البطولة (من هنا)

وشارك منتخب أسترالي في ست نسخ من بطولة العالم ولكن عن أوقيانوسيا، ولم تحقق سيدات استراليا أي فوز في المونديال.

حصل منتخب أستراليا تحت قيادة هبة علي المدير الفني على ثالث المجموعة الأولى، وتغلب على الهند 31-7 في قبل النهائي المؤهل للعب على المركز الخامس.

وفي مباراة المركز الخامس تغلب منتخب أستراليا على إيران بنتيجة 30 -24 ليخطف بطاقة التأهل إلى بطولة العالم.

وشهدت البطولة مفارقة فريدة من نوعها بمشاركة اللاعبة (هانّا مونسي) ضمن سيدات أستراليا والذي سبق له تمثيل منتخب الرجال في الفترة من 2013 وحتى 2015 ومثل منتخب بلاده في بطولة العالم للرجال عام 2013 بإسبانيا.

وسمحت قوانين الرياضة الاسترالية بمشاركة (المتحولين جنسيا) مع منتخباتهم بعد إجراء فحوصات معينة للتأكد من وجود متطلبات المرأة في الشخص.

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كرة يد هبة علي منتخب أستراليا

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