رسميا – الاتحاد التونسي يطبق معاملة لاعبي شمال إفريقيا كمحليين

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم دخول قرار اعتبار لاعبي شمال إفريقيا كمحليين، إطار التنفيذ القانوني بداية من يوم 19 من الشهر الحالي.

وأصدر الاتحاد التونسي بيانا رسميا يوم الجمعة كشف من خلاله: "لاعبو شمال إفريقيا (مصر – الجزائر – المغرب – ليبيا) سيتم اعتبارهم كلاعبين محليين بداية من يوم 19 ديسمبر".

وأضاف البيان "هذا القانون سيطبق فقط على أندية الرابطة المحترفة الأولى – الدوري الممتاز- ولا ينطبق على مركز حراسة المرمى".

وعقد الاتحاد التونسي لكرة القدم اجتماعا يوم الجمعة بحضور وديع الجرئ رئيس الاتحاد، قبل أن يعلن قرار اعتبار لاعبي شمال إفريقيا كمحليين.

وكان اتحاد شمال إفريقيا أصدر قرارا يتيح حرية التنقل بين لاعبي مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر، على أن يتم اعتماد القرار وتنفيذه في وقت لاحق. (طالع التفاصيل)

مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري كشف في وقت سابق عدم مناقشة الاتحاد المصري لهذا القرار نهائيا، مؤكدا " لن يتم اعتبار لاعبي شمال إفريقيا كمحليين في مصر".

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