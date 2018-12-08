حلم المونديال - اليوم انطلاق بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية في مصر والمؤهلة لكأس العالم

تنطلق عصر اليوم السبت منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية في نسختها التاسعة بمدينة شرم الشيخ في مصر.

وتنظم مصر البطولة في الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل على ملعب صمم خصيصا لاستضافة المنافسات.

ويشارك في النسخة الحالية ثمانية منتخبات هم مصر وكوت ديفوار والمغرب والسنغال ونيجيريا وليبيا ومدغشقر وتنزانيا.

ويتأهل حامل اللقب ووصيفه إلى نهائيات كأس العالم، التي لم يسبق لمصر المشاركة بها.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المصري الذي شارك بجميع النسخ الماضية هو المركز الثالث عامي 2006 و 2011 و2016.

وتقام البطولة لأول مرة في مصر بعد أن أقيمت النسخة الماضية في مدينة لاجوس النيجيرية عام 2016.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجوار منتخبات المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا والسنغال وليبيا وتنزانيا.

ويتأهل أول وثاني المجموعتين للمربع الذهبي من أجل التنافس على بطاقتي التأهل لكأس العالم.

ويقام كأس العالم في نوفمبر 2019 ببارجواي بمشاركة 16 فريقا بينهما ثنائي قارة إفريقيا.

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