مواعيد مباريات السبت 8 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة – ابقوا في المنزل من أجل المتعة

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 8 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة.

اليوم سيبدأ مبكرا جدا. وتحديدا في الثانية والنصف ظهرا.

كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

في الساعة الـ12 ظهرا يلعب منتخبي السنغال ونيجيريا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، والمقامة في شرم الشيخ.

وفي الواحدة والربع تلعب ليبيا مع تنزانيا في نفس البطولة.

ثم تلعب مصر أولى مبارياتها أمام المغرب الساعة الثانية والنصف مساء. المباريات كلها منقولة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

الدوري الإنجليزي

ليفربول يلعب أمام بورنموث الساعة الثانية والنصف مساء في الدوري الإنجليزي. مباراة ستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي الخامسة مساء تلعب 5 مباريات. أهمها مانشستر يونايتد مع فولام، وأرسنال مع هدرسفيلد تاون. والمباريات كلها مذاعة عبر بي إن سبورتس.

وتقام قمة الجولة بين تشيلسي ومانشستر سيتي الساعة السابعة والنصف مساء، فيما يلعب توتنام مع ليستر سيتي الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يلعب برشلونة دربي كتالونيا أمام إسبانيول الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

فيما يلعب أتليتكو مدريد مع ألافيس في الثانية مساء.

الدوري الإيطالي

يبدأ نابولي اليوم في إيطاليا بمواجهة فروزينوني الساعة الرابعة مساء، ثم يلعب روما مع كالياري في السابعة مساء. والمباراتين على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

ويلعب بايرن ميونيخ مع نوريمبيرج الساعة الرابعة والنصف مساء في الدوري الألماني، وفي نفس التوقيت يلعب شالكة مع بروسيا دورتموند في دربي الرور. والمباريات تذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي

وأخيرا، يلعب محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد مع أهلي جدة أمام الرائد الساعة الخامسة إلا عشر دقائق. وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الثانية.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا

طالع أيضا:

"يُغتصبن داخل مكتب الرئيس.. أرني جمالك لكي تبقي".. مأساويات تحرش مرعبة للاعبات منتخب أفغانستان

الرجاء لـ ف الجول: مفاوضات الأهلي لضم بنحليب ليست جدية حتى الآن

رسميا – الصفقة الثالثة.. بيراميدز يعلن تعاقده مع الفلسطيني حامد حمدان

بالفيديو – ريمونتادا غير مكتملة.. الشحات يسجل والعين يخسر أمام الوصل 5/3 في كأس الإمارات

أرقام في الجول - محمود وحيد.. مهارات هجومية واندفاع بالجانب الدفاعي