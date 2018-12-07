نجم الرجاء يعتدي بالضرب على مصور صحفي.. والأخير يُنقل إلى المستشفى

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 - 23:22

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

زعمت صحيفة هسبورت المغربية اعتداء بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي المغربي على المصور الخاص للصحيفة عقب خسارة الرجاء أمام الفتح.

بدر بانون

النادي : المغرب - للمحليين

الرجاء البيضاوي

الرجاء المتوج بلقب كأس الكونفدرالية تلقى خسارة أولى في الدوري المغربي يوم الجمعة أمام الفتح الرباطي بهدف مقابل لا شيء.

صحيفة هسبورت المغربية أشارت إلى تعرض وحيد لخيار، مصور الصحيفة، لاعتداء جسدي وصفته بـ"الخطير" من بدر بانون نجم وقائد الرجاء بسبب استفسار من المصور عن سبب رفض اللاعب الحديث مع الصحفيين عقب المباراة.

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المصور الصحفي تعرض لجرح في الأنف إلى جانب تعرضه لـ"وابل من السب" من جانب بدر بانون، ليُنقل المصور إلى إحدى المستشفيات في الرباط، وفقا للصحيفة.

بدر بانون صاحب الـ 25 عاما يلعب في مركز قلب الدفاع وظهر بشكل مميز في عام 2018. حصد لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين مع منتخب بلاده المغرب، قبل أن يرفع لقب كأس الكونفدرالية مع الرجاء.

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