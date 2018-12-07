رئيس ريفر: الاتحاد الأرجنتيني لم يتخاذل فحسب.. بل صوّت على نقل المباراة

هاجم رودولفو دونوفريو رئيس نادي ريفر بليت، الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بسبب موقفه من نقل نهائي كوبا ليبرتادوريس من ملعب مونومنتال.

ريفر بليت أُجبر على لعب إياب كوبا ليبرتادوريس بعيدا عن ملعبه، وسيصطدم بغريمه بوكا جونيورز في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد.

دونوفريو الذي وصل إسبانيا رفقة بعثة ناديه، تحدّث بغضب كبير إلى وسائل الإعلام: "كنا سنحب لو دافع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن ريفر بليت وبوكا جونيورز، حتى تقام المباراة في أرض ريفر تماما كما كان مقررا لها".

وكشف عن لومه الأكبر: "الاتحاد الأرجنتيني لم يأخذ خطوة لضمان إقامة المباراة في الأرجنتين، بل أيضا صوّت على نقلها في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، فقد خرج التصويت بالإجماع".

واختتم: "إنها مباراة كرة القدم وليست حربا. فريق واحد سينتصر وسيحتفل".

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