رسميا - سكالوني مديرا فنيا دائما لمنتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعيين ليونيل سكالوني مديرا فنيا بشكل دائم لمنتخب الأرجنيتين.

وتولى سكالوني تدريب الأرجنتين بشكل مؤقت منذ خروج التانجو من دور الـ16 لكأس العالم الماضي أمام فرنسا وحتى الآن.

وكشف كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن توقيع سكالوني لعقدا جديدا مع التانجو حتى نهاية كوبا أمريكا 2019 المقبلة في البرازيل.

وشهدت الشهور الأخيرة انضمام الثنائي ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس لصفوف منتخب الأرجنتين مع سكالوني.

يأتي ذلك في ظل عدم مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي مع الأرجنتين في أي مباراة منذ كأس العالم بناء على رغبته، والذي أكد أنه سيعود لصفوف التانجو في عام 2019.

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