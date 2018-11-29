الأهلي في بيان: اتحاد اليد يناقض نفسه ويحرض الجماهير ضد النادي

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أدان فيه تصرفات اتحاد كرة اليد فيما وصفه بتحريض من جانب الأخير للجماهير ضد ناديهم.

اتحاد اليد أصدر بيانا توضيحيا قبل بيان الأهلي أكد فيه أن الاتحاد أرسل خطابا للأندية في بداية الموسم، حدد خلاله أن المسموح لهم بالتواجد في المباريات هم حاملي بطاقات عضوية الناديين طرفي المباراة، وحاملي بطاقات الاتحاد، وأنه لم تصدر تعليمات جديدة بشأن هذا الأمر.

فيما جاء بيان الأهلي كالآتي.

واصل اتحاد كرة اليد تحريضه لجماهير الأهلي ضد ناديها مدعيا أن النادي هو صاحب قرار منع الجماهير من حضور مباريات دوري اليد، على الرغم من أن الاتحاد هو من قام بإرسال خطاب للأهلي يؤكد فيه السماح لحاملي بطاقة عضوية النادي والاتحاد فقط بحضور المباريات.

ومن ثم فإن قرار المنع لم يكن من جانب النادي الذي يرغب دائما في تواجد جماهيره في المدرجات وفي كافة الألعاب؛ انطلاقا من كونها الداعم والمساند الأول للنادي ولفرقه الرياضية عبر تاريخه الطويل.