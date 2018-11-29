فوكس سبورت: نهائي كوبا ليبرتادورس في الدوحة.. والإعلان الرسمي خلال 24 ساعة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 12:36

كتب : محرر في الجول

صور من افتتاح ملعب خليفة الدولي. أول الملاعب الجاهزة لمونديال 2022

أفادت شبكة (فوكس سبورت)، أن مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادورس، بين العملاقين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز، ستقام في العاصمة القطرية، الدوحة في الثامن من ديسمبر.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد أعلن لعب مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفربليت وبوكا جونيورز خارج الأرجنتين، أحد يومي 8 أو 9 ديسمبر.

وفي تقريرها أكدت شبكة فوكس سبورت، أن المباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية، الدوحة والذي يتسع لنحو 40 ألف مشجعا.

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ذلك على الرغم من أن بوكا جونيورز ما زال يرفض لعب المباراة، حسبما تشير التقارير.

مباراة إياب نهائي كوبا ليبارتدورس بين العملاقين الأرجنتينيين، تأجلت يوم السبت بعد الاعتداء على حافلة بوكا جونيورز من قبل جماهير ريفر بليت، قبل أن تتأجل مرة ثانية مساء الأحد لأجل غير مسمى.

وانتهت مباراة الذهاب بينهما على ملعب لابومبونيرا الخاص بفريق بوكا جونيورز بالتعادل 2-2، وحالة احتساب الهدف "بهدفين" في حالة التعادل غير قائمة في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

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