الاتحاد الآسيوي يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية

أدان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل كامل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية ومنشآتها، مؤكدا دعمه للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط، عشية حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي للعبة بحسب ما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي: "سوف نبحث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنشاء فريق عمل من أجل التعامل فورا مع هذا الأمر".

وأوضح "سوف يكون هذا الفريق إجرائي ويضم في عضويته الأمناء العامين في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الفلسطيني والاتحاد الإسرائيلي ، حيث سيجتمع ويقوم باقتراح حلول".

وأتم "نأمل أن يتحقق أمر إيجابي من خلال فريق العمل لدعم الاخوة في فلسطين، التزامنا كامل بدعم موقف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم".

طالع - (تحقيق في الجول – انتهاكات إسرائيلية بحق الكرة الفلسطينية.. مقاومة على العشب الأخضر)

FilGoal.com كشف في تحقيق له عن المعاناة التي يتعرض لها اللاعبون الفلسطينيون من جانب الاحتلال الإسرائيلي والتي تراوحت ما بين الاعتقال والتعذيب وتقييد حرية التنقل.

استمع لشهادة مؤيد طومار لاعب بيت آمر الفلسطيني عن اعتقاله وتعذيبه.

اللاعبون الفلسطينيون ليسوا وحدهم ضحية الانتهاكات، أندية وملاعب أخرى تعرضت للاقتحام، ووصل الأمر إلى تقييد الصحافيين الرياضيين وحرمانهم من ممارسة عملهم.

فراس أبو هلال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الفلسطيني زعم في تصريحاته لـFilGoal.com خلال التحقيق أن عدم اتخاذ فيفا لأي إجراء بشأن انتهاكات الاحتلال يرجع إلى الضغوط السياسية.

فيما رد المتحدث الرسمي باسم فيفا خلال التحقيق أيضا، قائلا: "ملتزمون باحترام كافة حقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

(طفل فلسطيني يظهر البطاقة الحمراء في وجه جندي إسرائيلي خلال تظاهرة ضد أندية المستوطنات بالضفة الغربية في مايو 2015 - APA images)

في يونيو من العام الجاري قدم رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل رجوب اقتراحا بطلب تعديل في المادة الرابعة من قانون الفيفا، التي تتعلق بحقوق الإنسان، من خلال تعليق عضوية الاتحاد المخالف وطرده من الاتحاد الدولي.

لكن التصويت رفض هذا المقترح وقتها بعدما تمت معارضة من قبل 156 عضوا على هذا التعديل.

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