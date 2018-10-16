تاريخ الفراعنة خارج الأرض بتصفيات إفريقيا.. أرقام لا تعرفها عن مشوار المنتخب الوطني

مهمة جديدة يتعين على المنتخب الوطني خوضها من أجل حسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2019، واللقاء يتجدد مع إي سواتيني في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية على ملعب "مافوسو".

الفراعنة انتصروا بالجولة الثالثة بأربعة أهداف مقابل هدف، وهذه المرة ستكون المواجهة خارج الأرض، فماذا يحمل تاريخ الكرة المصرية خارج دياره بتصفيات القارة السمراء؟.

كانت المباراة الأولى خارج الديار في تصفيات إفريقيا قبل نحو 52 عاما، ومنذ ذلك التاريخ تحققت العديد من الأشياء، وFilGoal.com يستعرض معكم أرقام قد لا تعرفوها عن مشوار الفراعنة بالتصفيات خارج الديار.

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- 51 هدفا سجله المنتخب خلال 53 مباراة خارج أرضه بالتصفيات الإفريقية فيما استقبل 50 هدفا.

- سجل الفوز والهزيمة متساوي خارج الديار. 19 فوزا و19 هزيمة و15 تعادلا خلال 53 مباراة بتصفيات القارة السمراء.

- أكبر عدد من الأهداف التي سجلناها خلال مباراة واحدة خارج الديار كان على تشاد بنتيجة 5-1 في تصفيات أمم إفريقيا 2017 (أكبر انتصار كذلك)، وعلى كينيا 5-3 في تصفيات 82، وعلى جيبوتي 4-0 في تصفيات 2010.

- أكبر هزيمة خارج الأرض في تاريخ الفراعنة بالتصفيات كانت أمام المغرب في تصفيات 72 وانتهت بالهزيمة بثلاثية بيضاء.

*لم يستقبل المنتخب الوطني في أي مباراة خارج ملعبه عبر تاريخه بالتصفيات أكثر من 3 أهداف.

- أول مباراة للمنتخب المصري خارج أرضه كانت في التصفيات الإفريقية لبطولة 68 أمام شقيقه الليبي في ديسمبر 66 وانتهت بالتعادل 2-2. سجل للفراعنة وقتها مصطفى رياض بالدقيقة 14، وحمادة إمام بالدقيقة 66.

- أول انتصار خارج الديار في تاريخ الفراعنة كان على حساب أوغندا بالجولة الثانية من تصفيات بطولة 68، وكان هدف الفوز بفضل محمود بكر نجم الأولمبي الأسبق.

*الطريف أن أول انتصار خارج الأرض في تاريخ المنتخب المصري أتى قبل يوم واحد فقط (4 يونيو) من نكسة 67، لينسحب الفراعنة بعد ذلك من لقاء الإياب.

- لم يعرف المنتخب المصري طعم الهزيمة خارج الديار خلال مشواره بنسخ التصفيات المختلفة في 5 مناسبات.

*أفضل النتائج على الإطلاق كان في نسخة البطولة الماضية (2017) إذ حقق الفراعنة انتصارين على تشاد وتنزانيا وتعادل مع نيجيريا 1-1.

في تصفيات 2008 لم يتعرض الفراعنة للهزيمة خارج ملعبهم كذلك إذ تعادلوا في 3 مباريات مع بتسوانا وموريتانيا وبوروندي.

في تصفيات 92 تكرر الأمر كذلك بتعادلين وانسحاب لإثيوبيا، أما في تصفيات 76 و68 (أقيمتا بنظام مباراة ذهاب وإياب بجولة أولى ثم تأهل لمواجهة أخرى بنفس النظام في جولة ثانية) فكان التعادل والانتصار في كلا الجولتين.

- أول من سجل للمنتخب خارج أرضه بالتصفيات الإفريقية هو مصطفى رياض أمام ليبيا، وأخر من سجل كان محمد صلاح أمام تنزانيا بتصفيات 2017.

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