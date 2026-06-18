احتفال موكوينا ضمن أبرز صور تعادل التشيك مع جنوب إفريقيا

احتفال كيروش ضمن أبرز صور انتصار غانا على بنما

احتفال ويسا في أبرز صور مباراة الكونغو الديموقراطية مع البرتغال

احتفالات جزائرية ضمن أبرز صور الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية